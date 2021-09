Sieben Spieltage haben die Teams in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied mittlerweile absolviert und damit bereits einen mehr als in der vorangegangenen, abgebrochenen Saison 2020/2021. Am achten Spieltag ist der Tabellenführer VfL Ober- bieber beim SV Roßbach/Verscheid gefordert, während die beiden Kellerkinder SG Horressen-Elgendorf und SG DJK Neustadt-Fernthal Heimrecht genießen.