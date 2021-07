Nauort

Kannenbäckerpokal: Haiderbach fordert den Titelverteidiger heraus – SG im Finale gegen Türkiyemspor

Beim Kannenbäckerpokal in Nauort steht am heutigen Samstag um 17 Uhr das Finale zwischen dem amtierenden Titelträger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und der SG Haiderbach/Sessenbach auf dem Programm. Der Finaltag startet bereits um 14 Uhr mit der Partie der A-Jugend-Teams der JSG Kannenbäckerland Nauort gegen die JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen. Um 16:15 Uhr treten die Bambini des SV Fortuna Nauort und des SV 08 Hillscheid gegeneinander an.