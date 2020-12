Kreis Neuwied

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied empfängt der Titelkandidat SG Puderbach in unserem „Spiel der Woche“ den SSV Heimbach-Weis. In der 15 Mannschaften umfassenden Liga ist die SG Vettelschoß diesmal spielfrei. Die SG DJK Neustadt-Fernthal und die SG Grenzbachtal Roßbach pausieren am Wochenende ebenfalls und treffen erst am Mittwoch, 16. September (20 Uhr), aufeinander.