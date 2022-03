Der Tabellenführer SG St. Katharinen/Vettelschoß hat die SG Horressen-Elgendorf am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied mit 6:1 besiegt und damit seine Aufstiegsambitionen in die Bezirksliga Ost untermauert. Der Verfolger HSV Neuwied hat nach dem 2:1-Derbysieg beim VfL Oberbie-ber weiterhin fünf Punkte Rückstand. Die anderen drei Begegnungen am Wochenende enden unentschieden.