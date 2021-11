Hartes Stück Arbeit für FV Rheinbrohl

Der 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied bot am Wochenende nur ein abgespecktes Programm mit gerade mal drei Spielen. Der VfL Oberlahr-Flammersfeld hatte sich zum Rückrundenauftakt bereits am vorigen Mittwoch mit 4:0 bei der SG DJK Neustadt-Fernthal II durchgesetzt, die beiden Spiele VfB Linz II gegen SG Melsbach/Altwied (Sonntag, 5. Dezember) und SV Leutesdorf gegen SV Rheinbreitbach (Donnerstag, 24. März) wurden verlegt. In der Südstaffel punktete die SG Grenzbachtal Wienau beim FC Kosova Montabaur II. Erst am Dienstag, 30. November, kommt es zum Neuwieder Kreisderby zwischen der SG Thalhausen/Maischeid und der SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II.