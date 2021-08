Mit dem FV Rheinbrohl und dem SV Rheinbreitbach stehen sich am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord am Freitag um 19.30 Uhr zwei Aufstiegskandidaten im direkten Duell gegenüber. Während der FV Rheinbrohl beim 8:3-Auftaktsieg bei der SG Neuwied seiner Favoritenrolle direkt gerecht wurde, ist es für die Rheinbreitbacher die erste Partie in der Liga.