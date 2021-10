In der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied gab es vor dem neunten Spieltag der Saison 2021/2022 den ersten Trainerwechsel. Der SSV Heimbach-Weis hat sich von Carsten Keuler getrennt. In Person von Jörg Emmerich wurde der Nachfolger in den eigenen Reihen gefunden.