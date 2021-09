Der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied wird am heutigen Freitagabend ab 19.30 Uhr in Neustadt eröffnet: Nach dem 0:15-Debakel in Rheinbrohl hat die SG DJK Neustadt-Fernthal II einiges gutzumachen. Im VfB Linz II, der mit 28 Treffern den zweitbesten Angriff der aktuell B Nord stellt, wartet allerdings erneut ein harter Brocken auf den immer noch punktlosen Tabellenvorletzten.