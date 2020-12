Kreis Neuwied

Die SG Niederbreitbach hat am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied den Tabellenführer VfL Oberbieber mit 4:1 besiegt und führt das Tableau nun mit sechs Zählern gemeinsam mit der SG Puderbach und dem Aufsteiger SV Ataspor Unkel an. Noch ohne Punkte sind die SG Nauort/Ransbach, der SSV Heimbach-Weis und die SG Grenzbachtal Roßbach, die am Mittwoch um 20 Uhr bei der SG DJK Neustadt-Fernthal antritt.