Die SG Elbert/Horbach hat ihre Vormachtstellung in der Fußball-Kreisliga B Süd Westerwald/Wied untermauert, allerdings war der Erfolg im Spitzenspiel gegen die SG Haiderbach eine enge Angelegenheit. Deutlicher fiel da der SG Herschbach-Schenkelberg gegen die SG Unterwesterwald Niedererbach aus, über den sich am Ende aufgrund der schweren Verletzung eines Spielers niemand so richtig freuen konnte.