Gleich zwei Partien des 16. Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Süd Westerwald/Wied fanden schon wochentags statt, ehe am Freitagabend die SG Herschbach-Schenkelberg mit ihrem 2:0-Erfolg bei der SG Thalhausen das Wochenendprogramm eröffnete, in dem es dann auch keine wetterbedingten Absagen gab. Als Tabellenführer verabschiedet sich die SG Elbert/Horbach in die Winterpause, während Thalhausen auf dem letzten Platz überwintert.