Kreis Neuwied

Nach exakt 180 Tagen Pause meldet sich die Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied am heutigen Freitagabend nach der Corona-Zwangspause zurück. Da es in der abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 keine Absteiger gab, gehen in der neuen Saison 15 Mannschaften im Kreisliga-Oberhaus an den Start. Neu dabei sind die beiden Aufsteiger SV Ataspor Unkel und SG Grenzbachtal Roßbach, verlassen hat die Kreisliga A lediglich der „Corona-Meister“ TuS Niederahr in Richtung Bezirksliga Ost. Vor dem Saisonstart finden Sie heute einen Überblick, was sich bei den Vereinen getan hat.