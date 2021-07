Im vergangenen Jahr mussten sie aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen, aber jetzt melden sich die Verantwortlichen der SG Horressen/Elgendorf mit dem „Signal Iduna Cup“ zurück. Turniere in der Vorbereitung auf die neue Fußballsaison haben eine lange Tradition in Horressen, und so kommt vieles bekannt vor, auch wenn sich der Name geändert hat.