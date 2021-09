Sowohl auf die SG Guckheim im Heimspiel gegen die DJK Friesenhagen als auch auf die SG Nauroth beim VfB Niederdreisbach warten am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Ww/Sieg starke Gegner aus dem oberen Drittel. Spitzenreiter SG Lautzert empfängt nach drei Auswärtsspielen in Folge die SG Westerburger Reserve zur Heimpremiere.