Wenn der Kabinen-DJ deinen Song spielt: Max Steffen vom SSV Weyerbusch startet im Musikgeschäft durch

Ob vor oder nach dem Spiel, ohne den passenden Sound geht in einer Umkleidekabine heute nichts. Dem technologischen Fortschritt sei Dank, denn der hat inzwischen portable Lautsprecher hervorgebracht, die nicht nur für jede Mannschaftskasse erschwinglich sind, sondern während des Betriebs nicht mal mehr ans Stromnetz angeschlossen werden müssen. Auch die Musikwiedergabe funktioniert dank kabelloser Datenübertragung längst vollkommen mühelos, ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, die so genannte Streaming-Portale wie Spotify bieten, über die eine nahezu grenzenlose Auswahl an Songs in Echtzeit zur Verfügung steht.