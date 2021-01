Region

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Fußballer aus Altenkirchen und Neitersen als Lokalrivalen anstatt SG-Partner auf dem Platz standen? Als der VfB Rotenhain/Bellingen nicht wie heute in der D-, sondern in der A-Klasse spielte? Oder als die SG 06 Betzdorf mit ihrer Zweitvertretung im Kreisoberhaus Westerwald/Sieg mitmischte? Das alles befand sich im Rahmen der vergangenen zwei Jahrzehnte, auf die wir einen statistischen Rückblick werfen.