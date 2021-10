VfL Hamm findet mit Danilo Voltz neuen Trainer – 38-Jähriger aus Bruche folgt auf Stefan Hoffmann

Zu Beginn der Saison hatte Fußball-A-Ligist VfL Hamm das Ziel formuliert, punktemäßig möglichst frühzeitig auf der sicheren Seite zu sein. Neuzugänge in allen Altersgruppen konnten das Team weiter stabilisieren und halfen beim guten Start in die Saison. Zuletzt brachten diverse Verletzungen sowie die allgemeine Corona-Problematik das Team in eine gewisse Unruhe. Als dann der Hoffnungsträger für den Wiederaufbau, Stefan Hoffmann, Mitte September sein Traineramt aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zur Verfügung stellte, trug das nicht gerade zur Ruhe bei.