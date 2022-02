Trainerwechsel in Friesenhagen: Erner übernimmt von Erfolgscoach Greb

Diese Veränderung war bereits seit längerem vorgesehen, sollte ursprünglich jedoch erst nach der laufenden Saison vollzogen werden. Erner war im vergangenen Sommer vom westfälischen Bezirksligisten SV Ottfingen, für den er sieben Jahre aktiv war, nach Friesenhagen gewechselt. Unter Maik Greb, der dem Verein laut DJK-Abteilungsleiter Josef Schmallenbach in anderer Funktion erhalten bleiben soll, feierten die Friesenhagener in den zurückliegenden viereinhalb Jahren reihenweise Erfolge. Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem TuS Katzwinkel und dem damit verbundenen Neustart in der Kreisliga C schaffte die Mannschaft auf Anhieb den Durchmarsch in die A-Klasse, in der sie sich auf Anhieb in der Spitzengruppe etabliert hat. hun