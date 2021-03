Nachdem eine Fusion mit dem 1. FC Kaan-Marienborn vom Tisch ist, haben die Sportfreunde Siegen in der Personalplanung nun ein Zeichen gesetzt. Cheftrainer Tobias Cramer und Co-Trainer Marco Beier sollen beim westfälischen Fußball-Oberligisten auch in den nächsten beiden Spielzeiten an der Seitenlinie stehen.