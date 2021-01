Honigsessen

Trainer bleiben, Torwart kommt – Neues von B-Ligist Honigsessen

Die SG Honigsessen/Katzwinkel wartet zu Jahresbeginn mit zwei Neuigkeiten auf. Zum einen wird das Trainerduo Tarek Petri und Sven Mensch auch in der Saison 2021/22 die erste Mannschaft coachen und versuchen, den derzeitigen Tabellenvierten der Kreisliga B2 Westerwald/Sieg sportlich weiterzuentwickeln. Der Trend stimmt jedenfalls zuversichtlich, denn in ihren letzten vier Spielen vor der Saisonunterbrechung verbuchte die SG vier Siege am Stück, und das auch noch mit einem Torverhältnis von 29:3.