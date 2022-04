In der Kreisliga B2 Westerwald/Sieg hat sich das Bild in der Tabelle nach dem 20. Spieltag kaum verändert. Das könnte sich am Mittwoch ändern, wenn die zweitplatzierte SG Honigsessen&Katzwinkel im Nachholspiel gegen den HC Harbach die Tabellenführung übernehmen will. „Auf dem Uhlenberg“ schoss sich die SG mit 8:0 gegen Ata Betzdorf bereits warm.