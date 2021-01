Atzelgift

Für die Konkurrenz in der Kreisliga B 1 Westerwald/Sieg waren die Fußballer der SG Atzelgift/Nister vor der aktuell unterbrochenen Runde der große Favorit – und dieser Rolle sind sie absolut gerecht geworden. Mit starken 21 Punkten aus acht Spielen und vier Zählern Vorsprung auf die nicht minder ambitionierte SG Herschbach/Girkenroth/Salz stehen die Kombinierten in der Corona-Zwangspause an der Tabellenspitze. Auch deswegen haben die Verantwortlichen bereits jetzt entschieden, dass sie auch über die aktuelle Saison hinaus an Trainer Jens Reifenrath festhalten und zudem weiter mit den Spielern des erfolgreichen Kaders planen.