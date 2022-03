Staffelleiter handeln im Sinne der Sicherheit

Helmut Hohl greift zu seinem Notizbuch, schlägt nach und hat schnell einen Überblick: „Es werden wahrscheinlich sechs bis acht Spiele sein.“ Es geht um die Zahl der Partien, die am Wochenende in den A- und B-Jugend-Rheinland- und Bezirksligen, deren Leitung dem Funktionär aus Nievern obliegt, ursprünglich ausgetragen werden sollten, aufgrund von Corona-Fällen in den Mannschaften aber ausfallen und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. „Das ist eine Quote, die noch in Ordnung ist“, sagt Hohl, der im Fußballverband Rheinland (FVR) dem Jugendausschuss angehört.