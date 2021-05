Sorgte einst im DFB-Pokal für Furore: Regionalliga-erfahrener Routinier verstärkt den VfL Hamm

Er wurde mit dem FC Bayern zweimal Deutscher Fußballmeister und schoss die Münchner im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United per Freistoß früh in Führung, die zwar bis in die Nachspielzeit hielt, am Ende aber bekanntlich nicht zum großen Triumph reichte. Während seiner Spielerkarriere war Mario Basler aber auch immer wieder mal für Eskapaden gut, auch weil er nie ein Blatt vor den Mund nahm, was er auch nach wie vor nicht tut, weshalb er in diversen TV-Shows ein gern gesehener Gast ist. Da gerät beinahe außer Acht, dass der 52-Jährige nach seiner aktiven Laufbahn immer wieder mal als Trainer aktiv ist, wenngleich bislang eher mäßig erfolgreich – mit einer Ausnahme.