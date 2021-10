Inzwischen könnte Danilo Voltz aus den Spielern, die ihm nicht zur Verfügung stehen, eine komplette Mannschaft bilden. Elf Ausfälle beklagt der Trainer des VfL Hamm vor dem Heimspiel in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II am Sonntag ab 15 Uhr. „Ich will nicht jammern, aber inzwischen ist die Situation übel. Zum Glück sind wir mit unserem 24-Mann-Kader gut aufgestellt.“