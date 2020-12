Mudersbach/Brachbach

Acht Punkte aus sieben Spielen – „damit können wir grundsätzlich zufrieden sein“, sagt Stefan Häßler über die bisherige Bilanz seiner SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen. „Wenn wir diesen Schnitt halten, bleiben wir in der Klasse“, sieht der Trainer den Aufsteiger auf einem guten Weg, das gesteckte Saisonziel zu erreichen. Diesem will die SG am Sonntag ein weiteres Stück näher kommen, wenn es ab 15.30 Uhr beim TuS Plettenberg um die nächsten Zähler geht.