Betzdorf

Die SG 06 Betzdorf, jahrelang das Aushängeschild im Fußballkreis, hat nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Ost auch in ihrem ersten Jahr in der Kreisliga A Lehrgeld zahlen müssen, landete unter dem neuen Trainer Stefan Stark aber letztendlich auf einem einstelligen Tabellenplatz. Zur neuen Saison erhofft sich der Trainer etwas mehr: „Unter den schwierigen Rahmenbedingungen, unter anderem den vielen Verletzten, bin ich mit der letzten Saison nicht unzufrieden. Die Jungs haben gut mitgezogen, und wir sind am Ende auf dem neunten Platz gelandet. Zur neuen Saison haben wir viele, junge Leute hinzubekommen und der Kader ist breiter aufgestellt. Daher wollen wir den ein oder anderen Platz nach oben klettern.“