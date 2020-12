SG 06 Betzdorf: Stück für Stück zu alter Stärke zurück

Betzdorf

Am morgigen Freitag ist es auf den Tag genau zehn Jahre her, als in der Samstagausgabe unserer Zeitung wie gehabt auch eine Regionalsportseite ihren Platz fand. Darauf zu lesen waren ein bisschen Tischtennis, ein wenig Volleyball und ganz viel Fußball mit dem Ausblick auf das, was am Wochenende so ansteht. Den größten Teil nahm dabei die SG 06 Betzdorf ein. Mit der ersten Mannschaft, die sich in der Oberliga auf den Tabellenführer freue, den A- und B-Junioren, die in der Regionalliga gut drauf seien. Auch dass die erste Mannschaft zwei Wochen später Gewissheit haben würde, auf wen sie als noch einziger AK-Vertreter im Viertelfinale des Rheinlandpokals treffe, wird kurz und knapp in einer Kompaktspalte vermeldet. Aus heutiger Sicht ist diese Regionalsportseite damit für eine Zielgruppe besonders gut geeignet – und zwar für Nostalgiker.