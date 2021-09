Schlusslicht Daaden empfängt Niederfischbach – Ramb: Für uns gibt es keine Ausreden mehr

Für Maximilian Ramb hat sich nach nur drei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg, an denen seine SG Daaden/Biersdorf nur ein mageres Pünktchen geholt hat, die Befürchtung bereits bewahrheitet, dass es eine schwierige Saison für ihn und seine Mannschaft werden wird. „Danach sieht es derzeit aus“, sagt der Spielertrainer, der hofft, dass es sich dabei nur um eine erst Momentaufnahme handelt. „Aber aktuell stehen wir nach den gezeigten Leistungen völlig zurecht am Tabellenende, so ehrlich müssen wir zu uns selbst sein.“ Damit sich daran schnellstmöglich etwas ändert, soll am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Niederfischbach (Anstoß: 15 Uhr) der erste Saisonsieg her.