Exakt 44 Vereinsvertreter aus 38 Vereinen waren der Einladung zur ersten Rückrundenbesprechung in der Amtszeit von dem neuen Kreisvorsitzenden Marco Schütz in den Gasthof „Am Kirchplatz“ in Alpenrod gefolgt. Schütz freute sich über ein „volles Haus“ und die Tastsache, dass die Veranstaltung wieder in Präsenz, unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen, abgehalten werden könne.