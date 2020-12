Kreisgebiet

Nach dem knappen 3:2-Erfolg im Kreispokal vorletzte Woche tritt die SG Guckheim/Kölbingen am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Westerwald/Sieg erneut auswärts bei der SG 06 Betzdorf an. Im Spitzenspiel empfängt der neue Tabellenführer SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod die Spfr Schönstein, und das weiterhin tor- und punktlose Schlusslicht SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II tritt beim Tabellenneunten SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg an.