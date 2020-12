Niederdreisbach

Die SG Herdorf steht in der Tabelle der Kreisliga A Westerwald/Sieg vor der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und der DJK Friesenhagen – die Quote auf diesen Tipp wäre nicht sonderlich hoch gewesen. Aber wer nach fünf Spieltagen dahinter auf den VfB Niederdreisbach gesetzt hätte, wäre mit großen Augen angeschaut worden. Es hat Tradition, dass Jahr für Jahr eine Überraschungsmannschaft das Feld aufmischt. In dieser Runde sind es bislang die Grün-Weißen vom Koppelberg.