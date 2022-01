Niederdreisbach verkündet Transfercoup: Spieler mit „Heldenstatus“ kehrt zurück

Dem VfB Niederdreisbach ist ein Transfercoup gelungen. Wie der Verein, der in der Kreisliga A Ww/Sieg auf Platz vier überwintert, mitteilte, wird Markus Nickol den Bezirksligisten SG Weitefeld im Sommer verlassen und auf den Koppelberg zurückkehren. Dort genießt der 32-Jährige laut einer entsprechenden Mitteilung „Heldenstatus“, immerhin erzielte er einst in drei Jahren im VfB-Trikot in 65 Pflichtspielen 64 Tore.

In der Saison 2011/12 hatte er mit 30 Treffern maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die A-Klasse, wo er in der folgenden Spielzeit 23 Tore nachlegte. Danach wechselte Nickol, der bei der SG 06 Betzdorf auch schon Oberligaluft schnupperte, zur SG Malberg, für die er in sechs Jahren 112 Mal in der Rheinlandliga auflief und 39 Mal traf. Seit 2020 spielt Nickol, der in den letzten Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, für die SG Weitefeld. red