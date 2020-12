Region

In der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg hat der Tabellenführer, die SG Herdorf, die ersten Punkte der Saison abgegeben und unterlag dem VfB Niederdreisbach mit 1:3. Verfolger SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod hatte am Sonntag spielfrei und konnte so die Herdorfer beobachten, denn am nächsten Wochenende steht sich das Spitzenduo im direkten Duell gegenüber.