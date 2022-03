Betzdorf-Bruche

Nächster Abbruch in der A-Klasse – Weyerbusch nach 18 Minuten nicht mehr spielfähig

Das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Ww/Sieg zwischen der SG 06 Betzdorf und dem SSV Weyerbusch musste am Mittwochabend nach 18 Minuten abgebrochen werden. Dazu sah sich Schiedsrichter Yasin Demiray dem Regelwerk zufolge verpflichtet, weil die Gäste zum genannten Zeitpunkt der Partie nicht mehr die Mindestanzahl an Spielern aufbieten konnten. Ohnehin nur mit acht Akteuren angetreten, standen die von Corona gebeutelten Weyerbuscher nach zwei Verletzungen während des Spiels nur noch zu sechst auf dem Feld – zu wenig, um weiterspielen zu dürfen.