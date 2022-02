Mit einigen Nachholspielen aus dem vergangenen Jahr startet die Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg an diesem Wochenende in die Restsaison. Los geht’s schon am Freitagabend mit einem Kellerduell auf dem Kunstrasen in Daaden. Den Abschluss bilden dann am Sonntag drei weitere Partien, von denen eine Überraschungspotenzial hat.