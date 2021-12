Wenn man vor der Fußballsaison offen vom Aufstieg spricht, dann aber als Fünfter der Tabelle mit elf Punkten Rückstand zur Spitze in die Winterpause geht, ist das sportliche Saisonziel offenkundig in Gefahr. Dass Mathias Stricker bei der SG Mittelhof/Niederhövels am vergangenen Wochenende sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft in der Kreisliga B2 mit sofortiger Wirkung niederlegte, kam für die Verantwortlichen trotzdem aus heiterem Himmel.