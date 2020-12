Bitzen/Oppertsau

Nur wenige Wochen ist es her, da nutzte unsere Zeitung die fußballfreie Zeit, um einen Blick zurück auf die Saison 2010/11 zu werfen. Im Speziellen lag dieser Blick auf der Bezirksliga Ost, in der die Siegtaler Sportfreunde Oppertsau lange Zeit des Titelrennen angeführt hatten und vom Aufstieg in die Rheinlandliga mehr als nur träumen durften. Doch daraus wurde letztlich nichts, und kein weiteres Jahr später versank der Verein in der sportlichen Bedeutungslosigkeit, ehe er 2017 sogar völlig von der Bildfläche verschwand. Nun kehrt er wieder zurück – allerdings nicht allein.