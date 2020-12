Region

Bevor in einer Woche im Westerwald/Sieg-Kreis der erste komplette Kreisliga-Spieltag des Jahres 2020 zur Austragung kommt, wird am Sonntagnachmittag im Kreisoberhaus zunächst einmal die Tabelle geradegebügelt. Sprich, die vor der Winterpause ausgefallenen Begegnungen zwischen der SG Daaden/Biersdorf und der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis sowie der SG 06 Betzdorf und der DJK Friesenhagen werden ab 14.30 Uhr nachgeholt. Daaden hat die Möglichkeit, zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag wieder in die obere Tabellenhälfte vorzustoßen. Dafür müssen die Gelb-Schwarzen an den Trend aus dem November anknüpfen und den torgefährlichen Tabellenvierten bezwingen.