In der Fußball-Kreisliga B 2 Westerwald/Sieg fielen in allen sieben Partien etliche Tore, allen voran klingelte es bei der Partie zwischen Ata Betzdorf und der SG Niederhausen/Niedererbach gleich zwölf Mal. Die SG Mittelhof steht fast erwartungsgemäß an der Tabellenspitze, punktgleich mit der SG Bruchertseifen/Eichelhardt und der SG Neitersen/Altenkirchen II.