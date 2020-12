Kreisgebiet

Bereits am heutigen Freitagabend tritt die SG Nauroth/Mörlen/Norken ab 20 Uhr nach zwei deutlichen Niederlagen ohne eigenen Torerfolg am sechsten Spieltag in der Kreisliga A Westerwald/Sieg beim SV Niederfischbach an. Spielfrei ist die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, die ohne ins Geschehen einzugreifen Tabellenzweiter bleibt und sich schon auf das anstehende Spitzenspiel beim Primus SG Herdorf am 18. Oktober vorbereiten kann. Die Begegnungen am Sonntag werden um 15 Uhr angepfiffen.