Das Derby auf dem Kunstrasen in Guckheim zwischen dem Tabellenzwölften SG Guckheim/Kölbingen und der punktgleichen SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II steht im Blickpunkt des achten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg. Diese und die Begegnungen des SV Niederfischbach gegen die SG Nauroth/Mörlen/Norken und der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod gegen den SSV Weyerbusch werden allesamt am morgigen Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.