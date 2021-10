Bereits am heutigen Freitagabend tritt die SG Nauroth am zehnten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg auswärts beim VfL Hamm an. Die vergangene Woche zurückeroberte Tabellenspitze will die SG Lautzert/Berod am Sonntag bei den Spfr in Schönstein verteidigen.