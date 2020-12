Herdorf/Steineroth

Zweites Saisonspiel, zweiter Saisonsieg, die Favoritenrolle erfüllt – die SG Herdorf entführte vor einer Woche durch einen 2:0-Erfolg über die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II erwartungsgemäß die drei Punkte aus Gemünden. Als die Spieler in den grünen Trikots nach dem Schlusspfiff aber im Kreis zusammenkamen, erlangten sie schnell die identische Auffassung, dass es besser geht als in den 90 Minuten zuvor gezeigt. „Da sind wir uns alle einig“, bestätigte Trainer André Stoffel. Nach der Devise „Mund abwischen und weiter“ stellen sich die Hellertaler jetzt der nächsten Aufgabe, die am Sonntagnachmittag daheim auf sie zukommt. Die SG Gebhardshainer Land Steineroth wird dann ab 15 Uhr versuchen einem der Meisterschaftsanwärter in die Parade zu fahren.