In ihrem ersten Spiel nach der dreimonatigen Winterpause trifft die SG Westerburg II am Samstag auf dem Kunstrasen in Dornburg-Wilsenroth auf die SG Gebhardshainer Land. Am Sonntag hat die SG Guckheim im Kellerduell die SG Nauroth zu Gast, Spitzenreiter SG Lautzert erwartet den VfL Hamm auf dem Puderbacher Kunstrasen.