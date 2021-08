Kreisliga A: Für Steineroths Joshua Brenner ist Auftakt in Betzdorf eine Reise in die Vergangenheit

Am heutigen Freitagabend geht es endlich wieder los: Zwei Spiele eröffnen die Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg. In Friesenhagen empfängt der heimische DJK die Sportfreunde Schönstein um 19.30 Uhr. Zeitgleich kommt es am Betzdorfer „Bühl“ zum Duell der SG 06 und der SG Gebhardshainer Land Steineroth. Mit dabei wird dann auch ein ehemaliger Betzdorfer Jugendspieler sein: Joshua Brenner. Seit diesem Sommer schnürt der von der SG Malberg aus der Rheinlandliga gekommene Linksfuß die Schuhe wieder für seinen Heimatverein.