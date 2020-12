Weyerbusch

Wie wünscht sich ein Aufsteiger seinen Spielplan in den ersten Wochen einer neuen Saison? Der eine oder andere nicht ganz so hochgehandelte Gegner vielleicht, um mit einem guten Gefühl in der höheren Spielklasse Fuß zu fassen. Hier und da vielleicht auch einen Mitfavoriten, der kurz nach der Sommerpause eventuell noch nicht Fahrt aufgenommen hat. Ganz gewiss aber ist es undankbar direkt eine ganze Reihe unangenehmer Aufgaben bewältigen zu müssen. So zum Beispiel, wie es dem SSV Weyerbusch derzeit ergeht.