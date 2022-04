In der Kreisliga A Westerwald/Sieg beginnt der 25. Spieltag bereits am Freitagabend. Aufgrund des Feiertags am 1. Mai steht lediglich eine Partie am Sonntag zu gewohnter Anstoßzeit an. Alle anderen Teams haben bei den Ansetzungen frühzeitig eine Überschneidung zwischen traditioneller Wanderung und Fußballspiel vermieden. Die Partie zwischen der SG Herdorf und der SG Guckheim/Kölbingen wurde aufgrund von Corona-Fällen bei den Gästen auf Mittwoch, 25. Mai, verlegt.