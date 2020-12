Friesenhagen/Weyerbusch

Wie alle anderen Vereine auch, konzentriert sich die DJK Friesenhagen vorrangig auf den nächsten Gegner. Aber beim Westerwald/Sieg-A-Ligisten von der Landesgrenze hat es sich etabliert, einen Drei-Spiele-Plan aufzustellen. „Wir stecken uns für diesen Rhythmus immer unsere Ziele“, erklärt Trainer Maik Greb die Herangehensweise mit Weitblick. Das Vorhaben für den Oktober-Endspurt ist klar formuliert: Die DJK will sich am kommenden Freitag, wenn sie mit der Partie gegen die SG Daaden/Biersdorf den Spieltag eröffnet, für (mindestens) zwei Tage an die Tabellenspitze setzen. Für dieses Ziel braucht der Tabellenzweite am Sonntag aber eine entsprechende Vorleistung, wenn er ab 15 Uhr beim SSV Weyerbusch zu Gast ist – sprich einen Dreier.