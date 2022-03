Im 4-3-System: Weyerbusch hält bis zum Abbruch wenigstens die Null

Und täglich grüßt das Murmeltier? Was in Nicht-Corona-Zeiten in ein und demselben Fußballkreis vielleicht ein Mal in der Saison vorkommt, und dann auch eher in den unteren Spielklassen, wiederholte sich am Mittwochabend auf dem Hartplatz in Betzdorf-Bruche zum zweiten Mal innerhalb von nur zehn Tagen. Nachdem in der Kreisliga A Westerwald/Sieg zuletzt erst der VfL Hamm nur mit acht Spielern in Lautzert angetreten und nach einer halben Stunde aufgrund weiterer Ausfälle nicht mehr spielfähig gewesen war, musste nun auch das Nachholspiel zwischen der SG 06 Betzdorf und dem SSV Weyerbusch aus den gleichen Gründen abgebrochen werden. Die Gäste aus Weyerbusch waren ebenfalls nur zu acht in die Partie gegangen und brachten infolge einer zweiten Verletzung, die in dieser Szene behandelt wird, nicht mehr die Anzahl an Spielern auf, die es für ein Fußballspiel mindestens braucht.